Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье

Правильный режим сна позволяет не только отдохнуть и получить заряд бодрости, но и укрепляет иммунитет.

"Сейчас нужно хорошо спать, поскольку это необходимо для нормальной работы иммунитета. Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы", - заявила радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

Врач считает, что в режиме самоизоляции следует строго соблюдать предписания и спать не менее восьми часов в хорошо проветриваемой комнате при полной темноте. В помещении также не должно быть включенных телевизоров, компьютеров и других электроприборов.

В противном случае может произойти рассинхронизация организма, что негативно скажется на здоровье.

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