Новости

На базе Первого МГМУ будет развернуто 2000 коек для больных COVID-19 17:17
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию 17:15
МЧС предложило новые правила сертификации пожарно-спасательной продукции 17:02
В Череповце осудили мужчину, обезобразившего возлюбленную на 8 марта 17:00
Видео: съехавшая в кювет Skoda пытается выбраться без посторонней помощи 17:00
ВОЗ рекомендует сохранять двигательную активность во время карантина 16:50
Средняя продолжительность рабочего дня "на удаленке" выросла в 1,5 раза 16:45
В Крыму скрывавшегося от ДПС пьяного водителя остановил столб на кладбище 16:44
В Петербурге продавцов БАДов отправили в колонию на четыре года 16:43
Пожары в районе Чернобыльской АЭС не повлияют качество воздуха в Москве 16:43
Правительство РФ выделит ВОЗ один млн долларов на борьбу с коронавирусом 16:38
Гумпомощь для борьбы с COVID со второй попытки доставили на Кубу 16:37
Второе обращение Путина по ситуации с COVID-19 смотрели 22,6 млн россиян 16:35
Президент Никарагуа не появлялся на публике более трех недель 16:32
В Воронеже соседи устроили травлю семье, вернувшейся из-за границы 16:29
Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море 16:23
Минпромторг расследует инцидент с замглавы ведомства в аэропорту Ижевска 16:23
Южноуральцев во время "каникул" по коронавирусу поддержат из бюджета 16:21
В Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на коронавирус 16:20
РПЦ: Верующим на Благовещение следует молиться дома 16:18
Заболевший COVID-19 премьер Великобритании продолжает выполнять свои обязанности 16:13
У звезды фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс диагностирован рак 16:08
Нулевые пошлины на ввоз электромобилей начнут действовать с мая 16:07
Под Новосибирском нетрезвый начальник отдела ГИБДД протаранил Infiniti 15:58
В Волгограде возле жилых домов загорелось два гектара сухой травы 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 16:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Фото: Владимир Пасякин/ РГ Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Фото: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополь вернулся сторожевой корабль "Пытливый", который завершил слежение за боевыми кораблями Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в акватории Черного моря.

В состав натовской группы вошли ее флагман - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246) и румынский фрегат Regina Maria. К ним присоединился и корабль "Верный" ВМС Болгарии. Они активно действовали в западной и юго-восточной части Черного моря. Так что нашему СКР "Пытливый" пришлось изрядно "побегать" на обширной акватории Черного моря.
Фрегат "Сметливый" вошел в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

По данным ВМС Румынии, корабли вели наблюдение за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они провели совместные учения с партнерами, в том числе отработали действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы для повышения оперативной совместимости во время военных операций в Черном море.

- Нашему экипажу была поставлена задача корабля непосредственного слежения за пятью кораблями, - рассказал капитан 2 ранга Иван Фадеев. - И мы с ней успешно справились.

Командование ЧФ оперативно получало всю необходимую информацию, так что натовские учения находились под контролем. Заморские "гости" завершили свои мероприятия, а "Пытливый" вернулся к родному причалу. Это один из самых востребованных кораблей ЧФ - только в 2019 году он отмерил около 24 тысяч миль.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом