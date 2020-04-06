Корабль ЧФ "Пытливый" проследил за учениями НАТО в Черном море

В Севастополь вернулся сторожевой корабль "Пытливый", который завершил слежение за боевыми кораблями Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в акватории Черного моря.

В состав натовской группы вошли ее флагман - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246) и румынский фрегат Regina Maria. К ним присоединился и корабль "Верный" ВМС Болгарии. Они активно действовали в западной и юго-восточной части Черного моря. Так что нашему СКР "Пытливый" пришлось изрядно "побегать" на обширной акватории Черного моря.

По данным ВМС Румынии, корабли вели наблюдение за морской, воздушной и подводной обстановкой. Кроме того, они провели совместные учения с партнерами, в том числе отработали действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы для повышения оперативной совместимости во время военных операций в Черном море.

- Нашему экипажу была поставлена задача корабля непосредственного слежения за пятью кораблями, - рассказал капитан 2 ранга Иван Фадеев. - И мы с ней успешно справились.

Командование ЧФ оперативно получало всю необходимую информацию, так что натовские учения находились под контролем. Заморские "гости" завершили свои мероприятия, а "Пытливый" вернулся к родному причалу. Это один из самых востребованных кораблей ЧФ - только в 2019 году он отмерил около 24 тысяч миль.