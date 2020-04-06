Краснодарцы собрали еду и деньги для животных цирка на воде

В Краснодаре столичный передвижной цирк на воде через соцсети попросил горожан помочь закупить продукты для животных. Из-за пандемии коронавируса концерты пришлось перенести на майские праздники. А до этого времени труппа застряла на окраине города возле закрытого торгово-развлекательного центра OZ Молл без средств к существованию.

- Прошлый сезон мы завершили в Махачкале и в Краснодар приехали в конце февраля, - рассказал корреспонденту "РГ" директор аквашоу Александр Мясников. - С 20 марта планировали дать серию представлений, но все отменилось. А с вводом карантина, когда полностью запретили передвигаться по городу, стало тяжело: работы нет, мы понесли серьезные убытки и оказались не в состоянии даже прокормить животных. У нас двадцать пять зверей-артистов - кошки, голуби, питон, крокодил. Самые большие любители покушать - два морских льва - в день съедают каждый по ведру свежей рыбы. В среднем на корм (на 15 дней) выходит около 60 тысяч рублей. И я очень благодарен людям, отозвавшимся на нашу беду: в выходные жители сами на личном транспорте подвозили к нам продукты, передавали средства, покупали билеты на будущие концерты. И до сих пор везут, хотя нас уже обеспечили всем необходимым.

На призыв о помощи откликнулись сотрудники администрации Пашковского сельского округа и местные предприниматели. Например, только сегодня утром они доставили в шапито 100 килограммов свежей скумбрии и черноморской ставриды для морских львов.

Чтобы прокормить не только животных, но и себя, артисты цирка сообщили, что ищут подработку. В труппе задействованы униформисты - мастера на все руки, которые владеют навыками сварочных работ, электромонтажа и просто "богатырской силой". По словам директора цирка, артисты справятся с любой задачей - изготовление и монтаж навесов, заборов, побелка фасадов. Ни одно из предложений не останется без внимания.

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