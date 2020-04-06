Крымчане получат социальную поддержку без заявлений

Государственный Совет РК принял несколько законов о дополнительных мерах социальной поддержки населения в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба крымского парламента.

В частности, закон "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) в РК" продлевает до 1 октября 2020 года предоставление органами соцзащиты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан без написания заявлений.

Закон "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" устанавливает, что право на такую выплату имеет один из родителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в Крыму за второй квартал года, что предшествует году обращения за назначением выплаты.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, если в семье несколько таких детей, выплата распространяется на каждого из них. Порядок определения состава и среднедушевого дохода семьи установит правительство Крыма.

- Ежемесячная выплата осуществляется с даты достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста восьми лет, в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, - заключил председатель Госсовета. - В 2019 году прожиточный минимум для детей составлял 11 225 рублей, потому размер выплаты - 5 612,5 рубля. На 41 761 детей в бюджете предусмотрено около 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, депутаты внесли поправки в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК". Они, в частности, предусматривают до 1 июня льготный проезд медработникам госучреждений, соцработникам и работникам межрегионального управления Роспотребнадзора. Речь идет о льготном проезде в общественном городском и пригородном транспорте, а также в пригородных поездах в пределах республики. Получить эту меру поддержки можно при предъявлении соответствующей справки работодателя.