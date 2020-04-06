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06.04.2020 10:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минкурортов Крыма предложило меры для спасения отрасли

Текст: Алексей Вакуленко
Министерство курортов и туризма Крыма разработало и передало на согласование в Ростуризм и крымский Минфин первоочередные меры поддержки санаторно-курортной и туристической сферы республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предварительно Минкурортов обсудило предусмотренные меры федерального и регионального уровня с лидерами отрасли, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства, с руководством и федеральными экспертами ОО "Опора России", отраслевыми объединениями.

Фото: Пресс-служба министерства курортов Республики Крым
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По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, туристическая отрасль в Крыму обеспечивает семь процентов налоговых поступлений в регионе и в ней задействованы более 40 тысяч человек.

- Это системообразующая отрасль, и от того, насколько адекватными и своевременными окажутся меры для ее сохранения, насколько подготовленными отели и санатории подойдут к пока еще возможному летнему сезону, настолько благоприятным будет общий экономический прогноз для региона, - подчеркнул министр.

Федеральный уровень разработанного комплекса действий подразумевает рассмотрение возможности снижения ставки НДС для гостиничной деятельности, каникулы и отсрочки выплат ключевых федеральных налогов, а также субсидии на погашение части затрат на оплату труда неработающему персоналу, перенос сроков выплаты процентов и погашения основного долга по кредитным договорам для представителей отрасли.

На уровне региона в Министерстве курортов и туризма Крыма предложили снизить ставку единого налога упрощенной системы налогообложения, откорректировать систему взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий на аренду госсобственности, а также рассмотреть послабления в части оплаты имущественного и земельного налога.

- Оптимизироваться, усовершенствовать нормативные акты, аккумулировать ресурсы и грамотно ими распорядится - это сегодня общая цель, - отметил глава ведомства.

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