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06.04.2020 10:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин). Об этом в понедельник сообщили пресс-службе федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус в Краснодарском крае подтвердился уже у 50 человек.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
За сутки в России добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах

По информации краевого оперативного штаба, их них - 10 случаев - "завозные", а один - контактный. Как выяснилось, десять заболевших COVID-19 (они из Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска) вернулись из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции. При этом возраст заразившихся коронавирусом составляет от 6 до 59 лет.

"Пять пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии - два в специализированной краевой инфекционной больнице, два в инфекционной больнице № 3 города Новороссийск и один - в Лабинской ЦРБ", - оассказали в министерстве здравоохранения региона.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в РФ добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Отмечается. Что это самое большое количество увеличения заболеваемости за последнее время. Больше всего вновь заболевших в Москве - 591.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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