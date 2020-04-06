На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин). Об этом в понедельник сообщили пресс-службе федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус в Краснодарском крае подтвердился уже у 50 человек.

По информации краевого оперативного штаба, их них - 10 случаев - "завозные", а один - контактный. Как выяснилось, десять заболевших COVID-19 (они из Краснодара, Сочи, Геленджика и Новороссийска) вернулись из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции. При этом возраст заразившихся коронавирусом составляет от 6 до 59 лет.

"Пять пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии - два в специализированной краевой инфекционной больнице, два в инфекционной больнице № 3 города Новороссийск и один - в Лабинской ЦРБ", - оассказали в министерстве здравоохранения региона.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в РФ добавилось 954 случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Отмечается. Что это самое большое количество увеличения заболеваемости за последнее время. Больше всего вновь заболевших в Москве - 591.