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06.04.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На скорой помощи появились "эвакобригады"

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Корреспонденты "РГ" побывали на станции скорой помощи, где работают "эвакобригады".
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Отсюда - из Клинической больницы скорой медицинской помощи (КБСМП) Краснодара - специализированные бригады выезжают к людям с подозрением на коронавирус.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
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"Эвакобригады" (так называют их между собой врачи) направляют к пациентам с симптомами ОРВИ либо к тем, кто недавно вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо. Таких больных госпитализируют в краевую инфекционную больницу, где создан отдельный приемный бокс для пациентов с подозрением на коронавирус.

"На вызовы мы выезжаем с полным комплектом средств индивидуальной защиты, - показывает спецнабор фельдшер подстанции №9 больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Наталья Савина. - Здесь костюм-халат, шапочка, перчатки, бахилы, маска, очки, оберегающие слизистую глаз от попадания вируса. Кроме того, наш автомобиль оснащен всем необходимым: имеется аппарат ИВЛ и другое медоборудование на случай тяжелого состояния пациента. Есть кварцевая лампа, подсоединенная к вентилятору, она обеззараживает воздух". После каждой эвакуации больного сотрудники инфекционной больницы обрабатывают автомобиль дезинфицирующим раствором.

"Конечно, люди сейчас перестраховываются, - замечает Наталья Савина. - И звонят в "скорую" при первых симптомах респираторных заболеваний - кашель, температура, насморк. Звонят даже те, кто приехал из Москвы. И те, кто в силу профессии имеют частые контакты - дальнобойщики, таксисты, банковские работники".

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Все это, по признанию Натальи, увеличило нагрузку. Хотя существуют правила. К примеру, вернувшиеся из-за рубежа туристы при нормальном самочувствии должны вызвать врача из поликлиники, сдать анализы, и наблюдаться в течение 14 дней. Только при возникновении осложнений нужно обращаться в скорую помощь.

"Всего у нас три специализированные бригады, но иногда добавляем на линию автомобиль медицины катастроф, чтобы не было задержки, - признается заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи БСМП Галина Дорошкова. - Все-таки вызовов много. Вот только вчера доставляли в инфекционную больницу трех человек, которые недавно вернулись из Америки. Но у всех доставленных по подозрению на коронавирус слабая симптоматика".

Заходим в диспетчерскую службу. В просторной комнате, разделенной прозрачными перегородками, царит приглушенный гул голосов - одиннадцать специалистов отвечают по цифровой связи на обращения, еще пять человек распределяют бригады по вызовам. В эти дни, когда большинство семей остаются дома и лишний раз не выходят на улицу, линия "103" разрывается от постоянных звонков. Даже пришлось перепрофилировать диспетчеров других служб - неотложной помощи и "112".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"К сожалению, сейчас линия перегружена и те, кому действительно нужна скорая помощь, могут просто не дозвониться, - признается Галина Анатольевна. - А все потому, что люди звонят к нам с самыми разными социально-бытовыми вопросами. Например, спрашивают, как обратиться в поликлинику, сделать рентген, получить анализы. Порой звонят со словами "не можем дозвониться в банк". Или вот простой пример: ребенок сильно ушибся, родители могут самостоятельно отвезти его в травмпункт, но опасаются, что будут проблемы с передвижением по городу в условиях карантина. Потому набирают "103".

На самом деле при ухудшении состояния каждый человек может обратиться в больницу или поликлинику. В этом мы убедились, зайдя в приемное отделение клинической больницы скорой медицинской помощи. Правда, появился новый распорядок. На входе дежурный измеряет всем температуру электронным градусником. Также в его арсенале - пульсоксиметр, определяющий уровень кислорода в крови. От этого зависит самочувствие человека, его жизнедеятельность и активность. К врачу можно пройти только в бахилах и медицинской маске. Зато быстро - в коридорах тихо, пусто. И очередей нет.

Врачам добавили денег

С первого апреля медицинские работники, оказывающие специализированную медицинскую помощь больным в стационарах, начнут получать дополнительные выплаты. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Надбавка в месяц составит - 50 тысяч рублей для врачей, 25 тысяч - для среднего медперсонала и 15 тысяч - для младшего.

Также доплаты получат врачи, фельдшеры скорой помощи, медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь больным коронавирусом.

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