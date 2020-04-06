В Адыгее обсудили меры поддержки реального сектора экономики

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдельно остановился на вопросах поддержки реального сектора экономики в условиях ограничительных мер.

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдельно остановился на вопросах поддержки реального сектора экономики в условиях ограничительных мер.

"Все, что мы делаем, направлено на сохранение здоровья и жизни людей. Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Вместе с тем профильные министры обязаны понимать, с каких отраслей в первую очередь можно будет снимать ограничения при стабилизации эпидобстановки. Для принятия эффективных мер поддержки бизнеса нужна объективная информация с мест", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера Вячеслава Сапиева, предприятия, осуществляющие торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, работают стабильно. В магазинах нет большого скопления людей. Аварийные службы и организации жилищно-коммунального комплекса действуют в штатном режиме. Штрафы за неуплату коммунальных услуг не начисляются. На промышленных предприятиях, которым разрешено функционировать, все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят ежедневный контроль состояния здоровья. В системе АПК и переработки сельхозпродукции спада производства нет. Прорабатываются вопросы снятия ограничительных мер для владельцев ЛПХ для проведения весенних полевых работ.

Докладывая о мониторинге цен, министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов отметил незначительный рост цен в магазинах на гречку, сезонные овощи и фрукты.

Мурат Кумпилов поручил проанализировать возможность начала работы рынков с учетом соблюдения повышенных санитарно-гигиенических норм. Кроме того, руководитель республики поставил задачу завершить подготовку региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса.