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06.04.2020 16:01
Проект: В регионах

В Адыгее окажут помощь особо нуждающимся жителям республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Адыгея в рамках всероссийской акции "Мы вместе" организует благотворительную помощь особо нуждающимся одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в течение текущей недели они получат продуктовые наборы. На эти цели направлено 12 миллионов рублей, в том числе из резервного фонда Кабинета министров РА.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи обсудил с муниципалитетами вопросы поддержки людей

Благодаря дополнительному выделению республиканских средств, увеличено число граждан, которые будут охвачены благотворительной акцией. В результате единовременно продуктовые наборы бесплатно получат одинокие граждане старше 65 лет, инвалиды, которые ограничены в передвижении, и малоимущие семьи.

Для оперативной организации работы по оказанию данной адресной помощи глава Адыгеи поставил задачу - мобилизовать все необходимые силы и средства. В результате в республике объединены усилия сотрудников соцзащиты, представителей ОНФ, "Единой России", волонтерского корпуса. Для составления списков адресатов было открыто 20 номеров телефонов горячей линии, которые действуют в каждом муниципальном образовании.

По поступившим заявкам сформировано около 24 тысяч продуктовых наборов, семь тысяч уже переданы в муниципальные образования. В каждый набор входят консервы, макароны, растительное масло, мука, сахар, крупы, чай и мыло.

Наборы уже начали доставлять волонтеры, которые снабжены индивидуальными средствами защиты. Группы добровольцев организованы в каждом муниципальном образовании - всего около 600 волонтеров принимают участие в акции.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность проведения разъяснительной работы среди населения и оказания помощи нуждающимся гражданам. С этой целью все номера телефонов горячих линий продолжат свою работу в течение всего периода действия ограничительных мер. Операторы будут оказывать консультационную помощь, передавать информацию в разные уровни органов власти для принятия решений о конкретных ситуациях и об адресной помощи людям.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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