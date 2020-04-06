Старейшую больницу Краснодара закрыли на санобработку

Краснодарская городская клиническая больница № 1 закрылась на санитарную обработку. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердил главный врач, пожалуй, самого известного медицинского учреждения столицы Кубани Владимир Курносенков.

- Мы выполняем предписание главного санитарного врача Краснодарского края, - пояснил он. - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции наша больница закрыта на недельную регламентную санобработку. При этом хочу подчеркнуть, что находящиеся в стационаре больные продолжают лечение, но при этом посетители к ним не допускаются. А прием плановых больных временно приостановлен. Что касается нашего травматологического пункта на улице Рашпилевской, то он продолжает работу в прежнем режиме.

Краснодарская городская больница № 1 - старейшее медицинское учреждение Кубани, основанное в 1842 году. В ноябре 1914 года ее посетил последний российский император, навестив раненых воинов. Отметим, что она продолжала работать и в период Гражданской войны.

В последующие годы больница стала одним из ведущих лечебных учреждений кубанской столицы. В настоящее время она располагает шестью стационарными отделениями на 350 коек.