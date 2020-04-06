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06.04.2020 20:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел СК по Ялте начал процессуальную проверку в отношении гостиничного комплекса в Кореизе, который продолжал работу вопреки запрету в период введенного в Крыму режима повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Глава Республики Крым с 28 марта для предотвращения распространения коронавируса приостановил работу всех средств размещения туристов до 1 июня 2020 года. В течение двух месяцев запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и санаториях и гостиницах. Но некоторые отельеры продолжили работу, пренебрегая безопасностью и здоровьем отдыхающих.

- Владелица гостиничного комплекса в поселке городского типа Кореиз, продолжила размещение туристов вопреки запрету, - рассказали в пресс-службе СК. - Сейчас проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ). Следователи следственного отдела по Ялте устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК, МВД и Роспотребнадзор устанавливают круг общения заселившихся граждан, совместно с администрацией района пресекают подобные нарушения.

По новой статье КоАП 20.6.1. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) отельерам как юридическим лицам грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей, а если в результате будет причинен вред здоровью человека - до миллиона рублей.

Фото: iStock
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Накануне на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса вице-премьер - министр финансов РК Ирины Кивико по итогам проверки более 600 отелей, что шесть гостиниц полуострова по-прежнему проводили онлайн-бронирование номеров. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская потребовала оштрафовать отельеров, продолживших работу вопреки запрету. А суд приостановил на 30 суток работу семи объектов гостиничного комплекса "Ялта-интурист" за нарушение режима повышенной готовности.

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