В Крыму скрывавшегося от ДПС пьяного водителя остановил столб на кладбище

В Ленинском районе Крыма полицейские после погони задержали нетрезвого водителя, что пытался скрыться от наряда дорожно-патрульной службы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Ночью жители села Горностаевка сообщили в полицию, что по селу на высокой скорости ездит белый автомобиль без госномеров.

- Сотрудники ДПС с помощь громкоговорителя попросили водителя Audi-А8 остановить машину, однако тот продолжил движение, - рассказали в пресс-службе. - Со скоростью выше 100 километров в час он начал петлять темными извилистым улицами. Иномарка наехала на ограждения нескольких домовладений. Но водитель продолжал движение, пока не столкнулся со столбом ограждения местного кладбища. Получив значительные повреждения, автомобиль остановился.

На месте происшествия сотрудники автоинспекции ОМВД России по Ленинскому району задержали 35-летнего местного жителя. Его медосвидетельствование подтвердило сильнейшее алкогольное опьянение. За управление машиной под градусом на автомобилиста составили административный протокол.

- За повреждение дорожных сооружений и оставление мест ДТП он привлечен по нескольким статьям КоАП РФ, - добавили в пресс-службе МВД по Крыму.

Лихачу грозит лишение права управления транспортными средствами плюс серьезные денежные штрафы.