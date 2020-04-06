В Волгограде выявлен заразившийся COVID-19 из больницы в Коммунарке

В Волгограде с коронавирусной инфекцией госпитализирован сотрудник больницы из московского поселка Коммунарка.

Информацию об этом "РГ" подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего, по данным федерального ведомства, в области за последние сутки выявлено семь случаев заражения COVID-19.

Несколько заразившихся приехали из стран, где зафиксировано наибольшее число больных новой инфекцией. Остальные имели контакты с инфицированными.

Большинство заболевших вернулись в регион из Москвы, где были на лечении или работали.