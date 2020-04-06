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06.04.2020 16:44
Проект: В регионах

В Волгоградской области учтут районную специфику при самоизоляции

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
До 30 апреля Волгоградская область живет в режиме самоизоляции, однако на ряде территорий строгие ограничения могут смягчить. Речь об этом сегодня шла на видеоселекторном совещании губернатора Андрея Бочарова с главами районов и городских округов.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Волгоградская область - большой по площади регион с различной плотностью населения. Есть муниципальные образования, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, но на большинстве территорий, к счастью, таковых не выявлено. Считаю необходимым органам местного самоуправления Волгоградской области, муниципальным оперативным штабам исходя из реально складывающейся ситуации представить свои предложения по конкретному набору профилактических мер, оптимальных именно для их территорий: с точки зрения как обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, - сказал Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как сообщают в пресс-службе областной администрации, руководители районов и городских округов также должны сформировать списки предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, ИП, которым предоставят право работать в период действия особого режима. При этом работодателей обяжут полностью выполнить рекомендации санитарно-эпидемиологических служб.

В связи с увеличением объемов финансирования мероприятий, связанных с противодействием распространению инфекции, Андрей Бочаров обозначил необходимость провести анализ расходной части областного бюджета. Расходы, не относящиеся к числу первоочередных, отменят или перенесут на более поздний срок. При этом губернатор запретил трогать социальные обязательства и финансирование приоритетных проектов. Такую же работу должны провести и в муниципальных образованиях.

Кроме того, глава региона потребовал от глав взять под личный контроль разъяснительную работу с жителями населенных пунктов.

- Сюда приезжают дети, внуки, родственники, друзья, в том числе с территорий со сложной эпидобстановкой. Также наши жители продолжают возвращаться домой из-за рубежа, с работы вахтовым методом. Все они, сами того не зная, могут быть носителями коронавирусной инфекции и стать источниками дальнейшего заражения. Таким людям, а также контактировавшим с ними лицам, необходимо уделить дополнительное внимание. Прибывшие должны строго соблюдать все правила нахождения на территории муниципальных образований Волгоградской области, - отметил Андрей Бочаров.

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