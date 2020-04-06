Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков

В Севастополе выдано около 60 тысяч пропусков жителям, которые продолжают работать во время ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

- Сегодня завершается выдача пропусков, до конца дня они будут переданы подавшим заявки организациям, - сообщил Краснокутский.

Пропуск дает право передвигаться по городу во время режима самоизоляции или карантина в связи с производственной необходимостью.

Проверять соблюдение требований жителями будут патрули МВД, Росгвардии и военной полиции на Черноморском флоте. Составлять протоколы об административных правонарушениях могут сотрудники департамента общественной безопасности.

- По статье 20.6.1 КоАП РФ, в случае нарушения режима повышенной готовности, предусмотрен штраф от одной до 30 тысяч рублей, - напомнил Краснокутский. - Патруль на месте составляет протокол, который затем передается в суд. Размер штрафа будет устанавливаться судом. Наша задача - не оштрафовать всех, а добиться того, чтобы люди выполняли требования и находились дома.

Он отметил, что в основном патрули будут ходить днем, после того как люди разъедутся по рабочим местам, и вечером, когда все уже вернутся домой.

- Подавляющее большинство севастопольцев придерживаются правил и находятся на самоизоляции, на улицах города почти никого нет, - добавил он.