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06.04.2020 19:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/ РГ Фото: Юлия Крымова/ РГ
Фото: Юлия Крымова/ РГ

В Севастополе выдано около 60 тысяч пропусков жителям, которые продолжают работать во время ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом журналистам рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

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- Сегодня завершается выдача пропусков, до конца дня они будут переданы подавшим заявки организациям, - сообщил Краснокутский.

Пропуск дает право передвигаться по городу во время режима самоизоляции или карантина в связи с производственной необходимостью.

Проверять соблюдение требований жителями будут патрули МВД, Росгвардии и военной полиции на Черноморском флоте. Составлять протоколы об административных правонарушениях могут сотрудники департамента общественной безопасности.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- По статье 20.6.1 КоАП РФ, в случае нарушения режима повышенной готовности, предусмотрен штраф от одной до 30 тысяч рублей, - напомнил Краснокутский. - Патруль на месте составляет протокол, который затем передается в суд. Размер штрафа будет устанавливаться судом. Наша задача - не оштрафовать всех, а добиться того, чтобы люди выполняли требования и находились дома.

Он отметил, что в основном патрули будут ходить днем, после того как люди разъедутся по рабочим местам, и вечером, когда все уже вернутся домой.

- Подавляющее большинство севастопольцев придерживаются правил и находятся на самоизоляции, на улицах города почти никого нет, - добавил он.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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