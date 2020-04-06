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06.04.2020 16:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Южноуральцев во время "каникул" по коронавирусу поддержат из бюджета

Текст: Михаил Пинкус
В Челябинской области сформирован пакет мер государственной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Ее получат все, кто потерял работу, многодетные семьи, инвалиды и одинокие матери, сообщила на брифинге в правительстве региона первый заместитель губернатора Ирина Гехт

- Число заявок на бесплатную доставку продуктов от пожилых людей постепенно снижается, - сообщила вице-губернатора. - Но выросло количество обращений от одиноких матерей и многодетных семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Речь идет о 50 тысячах южноуральских семей. Принято решение их поддержать единовременной бюджетной выплатой в размере пяти тысяч рублей. По соглашению с федеральным фондом помощи "Русь" еще 40 тысяч инвалидов получат бесплатные продуктовые наборы. В мае ожидаем поступление денег на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет - они получат по 5 300 рублей.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Все эти меры поддержки носят "беззаявительный" характер, то есть будут оказаны без получения дополнительных заявлений и справок от семей. Тем, кто обратился за помощью впервые помогут через благотворительный фонд (счет для перечисления благотворительных средств открыт сегодня в НКО "Союз женщин Челябинской области") и впоследствии тоже поставят на учет, пообещала министр социальных отношений Ирина Буторина.

40 тысяч бесплатных продуктовых наборов планируется распределить среди пожилых людей по заявкам, поступающим в управления социальной защиты.

Еще 35 тысяч человек, по расчетам властей, могут потерять работу в наиболее уязвимых отраслях экономики. Региональную доплату к пособию на общую сумму в 15 тысяч рублей смогут получить все нуждающиеся, кто с начала года отработал не менее 60 дней. Этот фильтр, по словам Гехт, нужен для граждан, которые не работают годами, но решат пополнить ряды вставших на учет в центры занятости из-за повышения пособия.

В Магнитогорске уже заметили очереди в центры занятости из-за большого количества желающих оформить пособие по безработице. По словам начальника главного управления по труду и занятости Владислава Смирнова, ситуацию удалось урегулировать, создав дополнительные окна для подачи обращений. Однако в период пандемии гражданам настоятельно рекомендовали заниматься оформлением дистанционно - посредством портала государственных услуг или электронной почты. А при отсутствии технической возможности направлять документы по обычной почте или записываться на прием в центры занятости по указанным на их сайтах телефонам.

Еще одна техническая проблема возникла сегодня из-за перехода школьников на дистанционное обучение. По словам министра образования Александра Кузнецова, "Сетевой город", где учителя размещают домашние задания, с утра одномоментно посетили более 190 тысяч человек, из-за чего возникли перебои в работе. В связи с этим школам рекомендовано составить графики посещения ресурса по классам и параллелям.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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