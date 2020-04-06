Представители Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) в понедельник передали аппараты для дыхательной терапии больницам Екатеринбурга. В последний месяц в уральские инфекционные клиники различные спонсоры дарили аппараты ИВЛ, но импортного производства. Сейчас медики получили современный отечественный продукт.

Завод, расположенный в Екатеринбурге, является одним из ведущих предприятий холдинга "Швабе" государственной корпорации "Ростех" по производству медицинской продукции. С февраля нынешнего года, когда стало понятно, что новая коронавирусная инфекция распространяется по всему миру, предприятие стало наращивать производство наркозно-дыхательной аппаратуры. Корреспонденты "РГ" смогли познакомиться с тем, как создаются жизненно важные аппараты.

Чтобы попасть в цех, мы прошли несколько систем контроля, в том числе и за состоянием здоровья. Предприятие стратегически важное, поэтому делается все, чтобы не пропустить вирус на производство.

На проходной каждого посетителя проверяют с помощью телевизионной системы (большого тепловизора), фиксирующей температуру тела. Здесь же установлен бесконтактный аппарат для дезинфекции рук. В сам цех допуск только в спецодежде, бахилах и маске. Сотрудникам регулярно меряют температуру, но уже ручным тепловизором, который выдает индивидуальные показатели. И первое, что в цехе бросилось в глаза, - две колонны аппаратов, которые выстроились в ряд как раз посредине большого помещения. Это недавний спецзаказ, и скоро дыхательное оборудование отправится в больницы нескольких регионов России.

Сейчас в обиходном разговоре все аппараты, используемые для вентиляции легких, принято сокращенно называть ИВЛ. Но, как выяснилось, создаваемое здесь оборудование более многофункционально и может использоваться не только для дыхательной терапии, но и в качестве наркозного для проведения операций и отслеживания состояния больного в реанимации.

Кроме вентиляции легких прибор следит за работой сердца, давлением, температурой больного...

- При необходимости данные аппараты могут выполнять функцию искусственной вентиляции легких. Изделия рассчитаны на различные режимы работы и на пациентов в разном состоянии. Кроме вентиляции легких прибор следит за работой сердца, давлением, температурой больного, насыщенностью крови кислородом и другими жизненно важными параметрами. Все показатели в режиме онлайн транслируются на экраны мониторов, - поясняет все тонкости один из разработчиков дыхательного оборудования, главный конструктор медицинских изделий предприятия Алексей Чупов.

"Наши аппараты для проведения дыхательной терапии - отечественная альтернатива зарубежным аналогам, многие решения являются ноу-хау", - подчеркивают на предприятии.

В специальной комнате, где испытывается и проверяется уже готовая техника, мы увидели, как дышит легкое, которому прибор помогает прогонять воздух. Белый эластичный мешок, имитирующий легкое, то раздувался, то сокращался в зависимости от поступающего через трубки потока.

Здесь, в испытательной комнате, дыхательное оборудование проверяется не только на функционал, но и на прочность. Большинству приборов предстоит дальняя дорога к месту работы, поэтому важно, чтобы каждый винтик надежно крепился.

- Очень важно, что комплектующие изделий изготавливаются на нашем предприятии и сразу поступают сюда, на участок сборки, - подчеркивает Степан Селяхов, начальник производства гражданского приборостроения, показывая нам, как кропотливо собирается медицинская техника.

Кстати, вот эта самая модель дыхательного аппарата, стоящая сейчас шеренгой в цехе, была разработана российскими конструкторами и запущена в производство в 2014 году. С тех пор она постоянно модернизируется, как любой высокотехнологичный аппарат, и ситуация с эпидемией показала: все сделано вовремя.

Сегодня мощность завода уже позволяет выпускать порядка 150 аппаратов. Уральским оборудованием для дыхательной терапии в ближайшее время будут оснащены медучреждения десяти регионов России. Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.