Металлурги усилили защиту от коронавируса

Предприятия непрерывного производственно-технологического цикла на Среднем Урале продолжают выпускать продукцию, ведь остановка грозит значительными экономическими потерями. "РГ" узнала, в каком режиме трудятся сегодня уральские металлурги.

"Доменная печь работает непрерывно, в ней постоянно идет процесс плавления руды, горения кокса и получения чугуна. Останавливать ее очень сложно, а процесс ввода домны в работу после длительной остановки еще более тяжел и трудозатратен, - рассказал "РГ" начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов. - Такие остановки и задувки снижают общий ресурс домны из-за негативного воздействия на оборудование и футеровку печи в этот период. Потери от подобных остановок оцениваются в сотни миллионов рублей".

В масштабе региона эти потери могут быть в десятки раз больше. Отметим, производство металлов и изделий из них исторически является на Урале одной из системообразующих отраслей: их доля в структуре экономики Свердловской области превышает 55 процентов. Здесь выплавляют 10,5 процента российского чугуна и 12,5 процента стали.

В регионе работают десятки крупных и средних предприятий черной металлургии, трубной, медной и алюминиевой промышленности, на которых занято свыше 90 тысяч человек.

Большинство из них ввиду непрерывности производственного процесса продолжает трудиться в условиях специальных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

При этом на заводах переводят на удаленку управленческий персонал и принимают меры, чтобы обезопасить всех, кто остается на рабочих местах. Более тысячи сотрудников "Урал" ЕВРАЗ-Холдинга, не задействованных в непрерывном производстве, а также все работники старше 65 лет, переведены на удаленную работу.

Для сотрудников в возрасте от 55 лет созданы максимально безопасные условия.

Одна из первоочередных мер - раздача защитных респираторов всем работникам и членам их семей. Уже выдано 79 тысяч респираторов для домашнего использования.

Для санитарной обработки производственных и других помещений закупаются бактерицидные рециркуляторы. Первые приборы уже поступили на предприятия. А также - пирометров для бесконтактного измерения температуры тела сотрудников на входе в управления и на проходных. В середине апреля поступят тепловизоры.

Все сотрудники, которые в силу специфики своей работы находятся в близком контакте с другими людьми, обеспечены защитными очками, перчатками, респираторами. Всем посетителям на входе в управление комбината выдаются защитные маски и одноразовые перчатки, установлены емкости с антисептиком. Дважды за смену обрабатываются антисептическими средствами автобусы, доставляющие персонал к месту работы.

Помещения столовых, где питаются работники непрерывного производственного цикла, также два раза в день обрабатываются дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами. В очереди люди соблюдают дистанцию: на полу размещены ограничительные наклейки. Планируется переход на одноразовую посуду. Кроме того, в столовых организована продажа продуктовых наборов, чтобы люди лишний раз не ходили в магазин и не подвергали себя опасности.

"Я продолжаю работать, и моя семья относится к этому с пониманием, - рассказал "РГ" мастер конвертерного цеха Алексей Шарафутдинов. По-другому нельзя, ведь у нас непрерывное производство. За мою безопасность они не переживают: я езжу на работу на автобусах комбината, народу немного, рядом со мной никто не сидит. Средства защиты нам на работе выдают всегда, а сейчас еще и для домашних выдали респираторы. Но я не стал брать: жена сама сшила всем маски. У меня трое детей, супруга занимается их воспитанием. Семья из дома не выходит. Родители тоже находятся дома, им по 70 лет. Я после работы покупаю продукты для своей семьи и для родителей. У меня нет панических настроений. В Нижнем Тагиле случаев заражения коронавирусом не зафиксировано, к тому же мы соблюдаем все правила".

В рабочем режиме

В Свердловской области в обычном режиме работают свыше ста предприятий, включенных в перечень производств, не подпадающих под ограничительные меры.

Это прежде всего предприятия непрерывного производственно-технологического цикла, среди которых весь металлургический сектор, например, медники - заводы Уральской горно-металлургической компании, производители труб предприятия Трубной металлургической компании (Северский и Синарский трубные заводы) и Группы ЧТПЗ и многие другие.

Кроме того, в режиме повышенной готовности работают энергетики и коммунальный сектор, без сбоев идет процесс на предприятиях пищевой промышленности и других, обеспечивающих регион жизненно необходимой продукцией. Так, в области организовано производство масок и других медицинских товаров на ряде предприятий, увеличен выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких на Уральском оптико-механическом заводе.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.