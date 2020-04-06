На Урале и в Тюмени нашли замену клиникам, куда свозят больных с COVID-19

Медицинские учреждения в Екатеринбурге, Перми и Тюмени перевели часть мощностей на прием пациентов из стационаров, которые ранее принимали всех больных, а потом были перепрофилированы под лечение зараженных COVID-19.

Так, дорожная больница в Екатеринбурге с третьего апреля принимает доставленных на "скорой" жителей Верхней Пышмы. "Госпитализация ведется по профилям хирургии и урологии, готовы дополнительные места в отделениях гинекологии и гнойной хирургии", - уточняет пресс-служба Свердловской железной дороги.

В Тюмени в больницу сети три дня в неделю вместо прежнего одного привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города. В Перми медчерждение стало обслуживать по "скорой" больше районов.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах. В Свердловской области, в частности, на сегодня официально подтверждены 44 случая заболевания, в Тюменской - заразились 11 человек, в Пермском крае - 21.

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