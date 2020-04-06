Свердловских медиков и волонтеров обеспечат бесплатным питанием

С минувших выходных все медработники свердловских больниц обеспечены полноценным трехразовым питанием. А с сегодняшнего дня это правило распространено и все подстанции "скорой" в Екатеринбурге, передает оперативный штаб.

Завтраки, обеды и ужины врачам предоставляют предприятия малого и среднего бизнеса, которые в обычное время готовят для школьников. В горбольнице № 40, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекций, едой врачей обеспечивает их собственный пищеблок.

Кроме того, ранее по поручению губернатора области обедами начали кормить волонтеров, которые помогают людям в период действия особого режима.

Как пояснила глава кейтеринговой компании Валерия Разумова, и для волонтеров, и для медиков блюда фасуются в коробки и пакеты, в которые также кладут дезинфицирующие салфетки и одноразовые приборы.

Между тем

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Свердловской области, все пациенты - из Екатеринбурга. В общей сложности на Среднем Урале 44 случая заболевания.

"Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжелое, семерых - средней тяжести. Остальные - в удовлетворительном состоянии", - сообщает оперштаб.

Выписаны из больницы семь человек. Таким образом, выздоровели уже 22 пациента.

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