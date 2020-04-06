Нарколог: Нужно ли вводить сухой закон на время карантина

В регионах активно обсуждают, вводить ли ограничительные меры на продажу алкоголя на период карантина.

Пока власти не пришли к общему знаменателю. Так, в Югре глава округа выступила с личной просьбой к жителям не скупать алкоголь в магазинах: "это вам не праздник". А в Туве уговорами не ограничились и ввели полный запрет на продажу алкоголя и пива на период самоизоляции. Еще в целом ряде регионов сейчас продумывают ограничения по времени и месту продажи горячительного.

Оснований более чем достаточно. Так, по данным движения "Трезвая Россия" продажи крепких спиртных напитков выросли на 47 процентов по сравнению с мартом прошлого года. Ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина по всей стране предложил и главный нарколог РФ Евгений Брюн. Какими должны быть эти меры: тотальный "сухой закон", значительное сокращение по времени? Или, может быть, оставить все, как есть, и не лишать людей "последнего релаксанта"? Вот мнение на этот счет главного нарколога Уральского федерального округа Антона Поддубного.

-Я не сторонник "сухого закона", но, на мой взгляд, необходимо закрыть на период самоизоляции продажи спиртного в магазинах, расположенных в жилых домах и во дворах - словом тех, что находятся в шаговой доступности. Несколько всем известных брендов сетевых магазинов в свое время делали ставку на продажи спиртного чуть ли не у крыльца каждого жилого дома. И сейчас, в период карантина, именно эти точки как раз и оказываются в радиусе стометровой доступности. Добавьте к этому, что у людей сегодня нет социальных обязательств, которые раньше удерживали от покупки алкоголя: не нужно идти на работу, не надо отводить детей в садик, можно не садиться за руль автомобиля. Самый простой способ отвлечься, расслабиться - это пойти и купить бутылку водки.

При этом, по словам эксперта, тотальный запрет продажи алкоголя - не выход. Сегодня люди и без того в состоянии стресса, всем запрещено выходить из дома, это давит на психику, и создавая еще одни дополнительные рамки, мы только усилим тяжелое психологическое состояние. Увеличится потребление суррогатов.

Еще одной действенной мерой, по мнению эксперта, могло стать сокращение часов продажи спиртного, особенно вечерних. Когда возникает желание пойти и купить бутылку от безделья, чтобы только чем-то себя занять. Особенно у людей склонных к употреблению алкоголя. При этом общеизвестно, что 90 процентов бытовых преступлений происходят из-за спиртного. Ограничительные меры на период карантина уменьшили бы их вероятность.

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