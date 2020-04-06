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06.04.2020 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области подтвержден 31 диагноз COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Число подтвержденных диагнозов коронавируса в Челябинской области выросло еще на четыре - до 31. Предварительный диагноз поставлен одному пациенту. В целом ситуация контролируемая, но могут быть выявлены новые случаи, о которых пока ничего неизвестно, сообщил в понедельник губернатор Алексей Текслер на брифинге, впервые проведенном в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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- Во всех случаях болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, - пояснил губернатора. За последние сутки было проведено рекордное количество тестов - более 1300. Но новых условных заражений за это время не выявлено. Проверки соблюдения режима самоизоляции усилены. В отношении трех нарушителей, нарушивших предписание Роспотребнадзора после возвращения из-за рубежа, назначены административные штрафы. Еще 13 дел находятся на рассмотрении. Призываю всех граждан четко следовать введенным в регионе карантинным ограничениям.

В свою очередь региональные власти продолжают работу над мерами поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей экономики и рядовых граждан. Постановление о порядке выплаты региональной надбавки для зарегистрированных в службе занятости безработных, уже подписано губернатором. Выплаты на сумму 15 тысяч рублей начнутся уже на этой неделе.

Снижены ставки налоги для предприятий малого и среднего бизнеса и принято решение об отсрочке платежей. Причем, как отметил глава региона, эта мера поддержки будет действовать до конца года в не зависимости от развития ситуации.

В список отраслей, которые продолжат работу, кроме предприятий непрерывного производства и предприятий, работающих с ними в единой кооперационной цепочке, внесены строительство, транспорт, сельское хозяйство, дорожная сфера, предприятия атомной отрасли. А также часть ранее не внесенных видов деятельности в сфере услуг - автомойки, химчистки, магазины оптики, стоматологии и некоторые другие. В том числе и деятельность СМИ. Однако всем предприятиям, действующим во время обязательной самоизоляции, потребуется обеспечить повышенные меры безопасности - регулярную дезинфекцию рабочих мест, измерение температуры персонала и социальную дистанцию между работниками.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга пока не вводится. В зависимости от эпидемиологической обстановки эта мера может быть введена по согласованию с соседними регионами. Между тем, послаблений карантина пока не предвидится. В том числе и для садоводов, которые пока не смогут выехать на свои участки.

- Сегодня в регионе будет открыт специальный счет для пожертвований оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Общественный контроль за расходованием благотворительных средств будет обеспечен представителями НКО, - подытожил губернатор Алексей Текслер.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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