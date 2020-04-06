В Курганской области объявили штормовое предупреждение

В Курганской области 7 апреля резко ухудшится погода. Жителей просят оставаться дома, а водителей не выезжать без крайней необходимости на трассы.

Госавтоинспекция сообщила, что на смену теплой плюсовой погоде в регион придет дождь, переходящий в снег, в отдельных районах области ожидается сильный порывистый ветер до 20-30 метров в секунду, местами метели. Температура воздуха понизится до слабых минусовых значений, на дорогах может появиться снежный накат, возможна гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть предельно осторожными и внимательными.

Администрация Кургана предупреждает, что при сильном ветре могут быть обрывы линий электропередач, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

Непогоду лучше переждать дома, соблюдая режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.