В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы

В деревне Маслова в Тюменской области в минувшее воскресенье случилась стрельба. Мужчина несколько раз выстрелил по своим родственникам. Сообщили агентству РИА Новости в региональном управлении МВД.

Тюменец задержан, материалы его дела переданы в Следственный комитет.

В результате инцидента пострадали три человека. "Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение", рассказали "РГ" в пресс-службе тюменского департамента здравоохранения.