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По последним исследованиям, коронавирус нового типа может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Для их дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки и использовать антисептики на основе спирта, которого должно быть в составе не менее 70%, либо хлорсодержащий раствор.

Отсюда возникает вопрос: нужно ли дезинфицировать продукты в пластиковой упаковке из супермаркета, прежде чем убрать их в холодильник?

Фото: iStock
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Да, для спокойствия и надежности действительно можно проводить несложные манипуляции.

Прежде всего все пакеты из магазина нужно распаковать в прихожей, не занося в кухню. Затем все упаковки стоит протереть тряпкой или бумажным полотенцем, смоченными в мыльном растворе или в хлорсодержащем растворе. Для этого можно использовать обычную "Белизну". Подойдут также и влажные салфетки, но только на спиртовой основе.

А вот овощи и фрукты нужно просто тщательно промыть с мылом. И по возможности перед употреблением очистить от кожуры.

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