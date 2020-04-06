Отсюда возникает вопрос: нужно ли дезинфицировать продукты в пластиковой упаковке из супермаркета, прежде чем убрать их в холодильник?

Да, для спокойствия и надежности действительно можно проводить несложные манипуляции.

Прежде всего все пакеты из магазина нужно распаковать в прихожей, не занося в кухню. Затем все упаковки стоит протереть тряпкой или бумажным полотенцем, смоченными в мыльном растворе или в хлорсодержащем растворе. Для этого можно использовать обычную "Белизну". Подойдут также и влажные салфетки, но только на спиртовой основе.

А вот овощи и фрукты нужно просто тщательно промыть с мылом. И по возможности перед употреблением очистить от кожуры.