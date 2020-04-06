Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на дому

Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Как сообщает Роспотребнадзор, с сегодняшнего дня Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа будет задействована высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ эпидемиологии.

Как уточняют в ведомстве, процедура забора биоматериала происходит на дому. Причем, практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования. Но сам он при этом не забирает биоматериал, а только инструктирует человека, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно. Сложностей по процедуре возникнуть не должно. После того, как человек передаст мазок, его кладут в контейнер и увозят на исследование. Результат будет готов в течение одного-двух дней. Его пришлют заказчику по электронной почте.

Анализ выполняется на собственной высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора. Она соответствует всем современным европейским требованиям. Система очень чувствительная - она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания или при невыраженных симптомах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить массовое распространение вируса.

Услуга платная, пока она будет оказываться жителям Москвы и Московской области. В дальнейшем будет доступна и в других регионах страны.