Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров

Согласно документу, импортные огурцы и томаты дополнили список продуктов, для которых доступ на госзакупки запрещен, если в них участвуют как минимум двое поставщиков тех же продуктов из России и стран ЕАЭС.

Сейчас в этом списке уже содержатся такие продукты, как рыбная продукция, соль, говядина, свинина, сыр, сливочное масло, молоко, рис, сахар и вино.

Напомним, на днях Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой ввести временный запрет импорта томатов. 40% потребностей внутреннего рынка сейчас закрываются за счет импортной продукции. Если запретить поставки из-за рубежа хотя бы на два месяца, это позволит российским производителям избежать потерь из-за продления самоизоляции и ослабления рубля.