Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа

Россия возобновляет специальные рейсы для возвращения своих граждан из-за рубежа. Сегодня будут совершены перелеты по маршрутам Бишкек-Екатеринбург и Дакка-Нижний Новгород, сообщает сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на этом же сайте и портале госуслуг.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил граждан относиться к этому процессу более ответственно и оставлять заявления, если только им действительно необходимо вернуться домой именно сейчас.

Сегодня же начнется оказание материальной поддержки тех россиян, кто продолжает ожидать вывозных рейсов. Средства будут зачисляться в срок до 48 часов после подачи заявления, уточнил Михаил Мишустин. В первую очередь, помощь направлена на оплату проживания за рубежом.