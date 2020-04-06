Российские больницы выписали еще 22 пациента излечившихся от коронавируса

Еще 22 пациента, излечившихся от коронавируса, выписаны из российских больниц. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Комментарий он написал на своей странице в Facebook.

"Нарастающим итогом проведено около 700 тысяч тестов. Количество проводимых тестов ежедневно увеличивается, и сегодня достигло 58 тысяч/день", - цитирует замминистра Интерфакс.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. Актуальная информация по ситуации с заболеваемостью в России и мире на сайте стопкоронавирус.рф.