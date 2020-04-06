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06.04.2020 10:07
Рубрика: Спорт

Российские фигуристки показали, чем занимаются во время самоизоляции

Текст: Максим Домчев
Российские фигуристки в социальных сетях рассказали о том, что они делают во время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.

Лидером по активности стала серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. Девушка отбыла карантин в Канаде, где тренируется в последнее время, после чего отправилась в Японию, где планирует заниматься подготовкой к ледовому шоу, которое состоится летом.

Фото: iStock
Чем занимаются писатели в самоизоляции

Уже прибыв в Страну восходящего солнца, Медведева приняла участие в челлендже, который начал один из лучших футболистов мира португалец Криштиану Роналду. Форвард сделал 142 упражнения на пресс за 45 секунд. Медведева попыталась покорить рекорд португальца, но ее результат оказался куда скромнее - всего 44 раза.

До этого, еще находясь в Канаде Медведева покорила популярную соцсеть TikTok, где она представила на суд поклонников несколько танцев, представ в неожиданном образе. В одном из них Медведева в костюме единорога "зажигала" под песню группы "На-На" "Фаина", а затем приняла участие в челлендже под музыку группы Little Big - Uno.

Показала фигуристка и то, как поддерживает себя в форме в домашних условиях.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в минувшем году объявившая о приостановке карьеры, также поддерживает себя в отличной форме. Девушка призвала всех заботиться о своем здоровье и показала несколько упражнений.

Несмотря на перенос чемпионата мира на другое время, продолжает свои занятия и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная. Она также показала, как тренируется в домашних условия.

Тренируется дома и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Помимо этого девушка рассказала о своих увлечениях, любимом фильме и многом другом.

Александра Трусова в своих занятиях призвала на помощь младших братьев - 10-летнего Егора и пятилетнего Ивана.

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😜💪

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Любимица зрителей Елизавета Туктамышева не только предложила болельщикам принять участие в создании программы на следующий сезон, но и призвала всех попробовать исполнить фрагмент из нового номера.

Еще одна спортсменка - Станислава Константинова - представила на суд подписчиков свою новую прическу.

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Savage

Публикация от Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)

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