Российские фигуристки показали, чем занимаются во время самоизоляции

Лидером по активности стала серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. Девушка отбыла карантин в Канаде, где тренируется в последнее время, после чего отправилась в Японию, где планирует заниматься подготовкой к ледовому шоу, которое состоится летом.
Уже прибыв в Страну восходящего солнца, Медведева приняла участие в челлендже, который начал один из лучших футболистов мира португалец Криштиану Роналду. Форвард сделал 142 упражнения на пресс за 45 секунд. Медведева попыталась покорить рекорд португальца, но ее результат оказался куда скромнее - всего 44 раза.
До этого, еще находясь в Канаде Медведева покорила популярную соцсеть TikTok, где она представила на суд поклонников несколько танцев, представ в неожиданном образе. В одном из них Медведева в костюме единорога "зажигала" под песню группы "На-На" "Фаина", а затем приняла участие в челлендже под музыку группы Little Big - Uno.
"I'm going to sleep 😂" | TikTok pic.twitter.com/Kiz54j3g1A— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) March 30, 2020
Показала фигуристка и то, как поддерживает себя в форме в домашних условиях.
Stay active 💪💪📷jmedvedevaj pic.twitter.com/8khke6UdUk— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) March 31, 2020
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в минувшем году объявившая о приостановке карьеры, также поддерживает себя в отличной форме. Девушка призвала всех заботиться о своем здоровье и показала несколько упражнений.
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В столь непростой период не забывайте про спорт ... 🏋🏼♀️ тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...🏋️♂️ Будьте здоровы! 🙏☀️// Please keep on training at home during this tough period 🏋🏼♀... Wish you all Health! 🙏☀// この厳しい状況下でも、自宅でトレーニングを続けていきましょう🏋🏼♀…みなさんの健康をお祈りしております! 🙏☀ #будьтездоровы #тренировкидома #спорт
Несмотря на перенос чемпионата мира на другое время, продолжает свои занятия и чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная. Она также показала, как тренируется в домашних условия.
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Hello everyone, despite the quarantine, I like all athletes continue to train and stay at home, Please stay at home, take care of yourself and your loved ones🥺. Всем привет, несмотря на карантин, я как и все спортсмены продолжаю тренироваться и оставаться дома, Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких 🥺
Тренируется дома и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Помимо этого девушка рассказала о своих увлечениях, любимом фильме и многом другом.
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