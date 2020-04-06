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06.04.2020 20:12
Рубрика: Спорт

Сам себе парикмахер

Квят лишился шикарной шевелюры
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Пока с настоящим сезоном "Формулы-1" полная неопределенность, обороты набирает виртуальный чемпионат "Королевских гонок". На третьем этапе победу одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Даниил Квят решил проблемы с закрытыми парикмахерскими просто - побрился наголо. Фото: instagram.com/danydk1/ Даниил Квят решил проблемы с закрытыми парикмахерскими просто - побрился наголо. Фото: instagram.com/danydk1/
Даниил Квят решил проблемы с закрытыми парикмахерскими просто - побрился наголо. Фото: instagram.com/danydk1/

Если первый виртуальный этап по составу участников крайне отдаленно напоминал реальный пелотон, то к третьему старту ситуация изменилась в корне. Организаторам удалось заманить целый ряд звезд. К пилоту "Макларена" Ландо Норрису и резервисту "Уильямса" Николасу Латифи присоединились гонщик "Ред Булл" Алекс Албон, Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") и, собственно, Шарль Леклер.

Почему Квят не участвует в виртуальных гонках

Именно уроженец Монако и стал главным действующим лицом гонки, которая в реальности должна была впервые пройти во Вьетнаме, но состоялась на трассе австралийского Мельбурна. Не имея особого опыта в симуляторе, Шарль выдал лучший старт, а затем не допустил ни одной ошибки, закономерно финишировав на первом месте.

Как выяснилось, успех пришел к Леклеру не на пустом месте. Гонщик потом признался, что целую неделю готовился к дебюту в виртуальных гонках, тренируясь по пять часов в день.

"Думаю, это даже сложнее, чем реальные гонки. Когда мы находимся в болиде, то можем полагаться на свои ощущения, здесь - только на разум. Вроде бы просто сидишь в кресле, без каких-либо перегрузок, но все равно покрываешься потом. Нужно все время удерживать концентрацию, а это очень тяжело. Но гонка получилась отличная. Все были быстры, и скоро стало ясно, что победит тот, кто допустит меньше ошибок", - поделился своими впечатлениями Шарль.

Фото: Getty Images
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А вот нашего Даниила Квята в виртуальную "Формулу-1" по-прежнему не заманить. Зато российский гонщик "Альфа Таури" решился на кардинальную смену имиджа и подстригся "под ноль". Даниил, к слову, не первый спортсмен, стремительно избавившийся от лишней шевелюры. Ранее аналогичными стрижками обзавелись несколько футболистов, среди которых такие суперзвезды, как Поль Погба, Эден Азар. Кстати, возможно, это не просто флешмоб, а бытовая необходимость: парикмахеры в условиях самоизоляции не работают.

Впрочем, есть проблемы и поважнее. Те же боссы "Формулы-1" ломают голову, как поступить с нынешним сезоном. Бывший владелец "Больших призов" Берни Экллстоун вообще советует досрочно свернуть чемпионат. Вот только выживет ли "Формула" после таких мер - большой вопрос.

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