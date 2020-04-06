Росстат: Рост цен в России с февраля по март составил 0,6%

Росстат оценил инфляцию в марте по отношению к февралю в размере 0,6%, а за год потребительские цены выросли на 2,5%.

Больше всего подорожал сахарный песок, в среднем - на 16,1%. Стоимость на него поднялась практически во всех регионах России, но в лидерах Чувашская Республика, где рост составил 27,5% и Алтайский край - 26,2%. Увеличилась цена на помидоры - в среднем на 14,9%, репчатый лук - на 14,1%, морковь - на 9,4%, чеснок - на 8,9%, лимоны - на 7,8%, виноград - на 6,7%, картофель - на 6,1%, капусту белокочанную - на 5,4%, яблоки - на 5,3%. Ощутимо повысилась в цене гречка, в среднем по стране - на 6,2%, но заметнее подорожание на нее в Башкирии и Алтайском крае - 13,8% и 13,7% соответственно.

Среди остальных продовольственных товаров на 1,8-2,4% выросли цены на охлажденные и мороженые куры, муку и макаронные изделия, на 1,1-1,6% - на мясо и мясные консервы, живую и охлажденную рыбу, поваренную соль, горох, фасоль и овсяные хлопья "Геркулес".

Также в марте подорожали хозяйственное мыло - на 1,2%, туалетная бумага - на 1,1%, зубная паста - на 0,9%, гигиенические прокладки - на 0,7%, стиральный порошок и спички - на 0,5%, зубные щетки - на 0,4%, детские подгузники и пеленки для новорожденных - на 0,3%, сухие корма для домашних животных - на 0,3%.

Из медикаментов цены поднялись на линекс - на 4,2%, левомеколь - на 3,5%, медицинские ртутные термометры - на 3,2%, а также троксерутин, сульфацетамид, алмагель, метамизол натрия, нимесулид, лоратадин, таурин, комбинированные анальгетики, гепарин натрия, валокордин, валидол, йод, термометры медицинские электронные - на 1,4-2,5%

Среди услуг подорожала сотовая связь - на 1,6%, проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования - на 4,3-4,5%, маршрутном такси - на 0,4%, городском автобусе - на 0,3%.

А вот авиаперелеты и такси, наоборот, упали в цене на 2 - 6%. Из продуктов подешевели огурцы на 16,4%, апельсины - на 2,5%, мороженая рыба, национальные сыры, брынза, пшено, черный перец и какао - на 0,1 - 0,3 %. Опустились цены на газовое моторное топливо - в среднем на 2,3%.

Таким образом, в годовом выражении - по сравнению с мартом 2019 года - инфляция в РФ ускорилась до 2,5%. Согласно прогнозам Минэкономразвития, она должна была составить 2,3-2,4%.