РПЦ: Верующим на Благовещение следует молиться дома

В понедельник вечером и во вторник утром патриарх Кирилл отслужит в храме Христа Спасителя в честь праздника Благовещения Богородицы. Будет соблюдена и традиция выпускать голубей. Но для прихожан есть благословение молиться дома.

"Святейший патриарх Кирилл совершит сегодня вечером, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, всенощное бдение в храме Христа Спасителя​​​. А завтра утром - Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После литургии по традиции праздника Благовещения Святейший на ступенях храма выпустит в небо голубей. Прихожанам в связи с угрозой распространения коронавируса благословлено молиться дома", - цитирует РИА Новости член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Всенощное бдение начнется в понедельник в 17:00 мск, Божественная литургия - во вторник в 10:00 мск.

Из досье "РГ"

Благовещение - один из двенадцати главных церковных праздников. Он отмечается 7 апреля, но по традиции верующие начинают праздновать накануне вечером. По библейской истории, Деве Марии явился архангел Гавриил с благой вестью о грядущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа.