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06.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль придет к психологически важному курсу на фоне сделки ОПЕК+

Текст: Георгий Панин
Совещание стран ОПЕК+ с участием США должно состояться на этой неделе. Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", дал обнадеживающий прогноз на фоне новостей о новые сделки ОПЕК+.

- Сегодня российский рубль продолжит делать ставки на исход активно обсуждаемой встречи ОПЕК+, - предполагает эксперт. - Она может состояться на этой неделе с новыми участниками - США, Мексикой и Канадой.

Новак: США должны участвовать в сокращении добычи нефти

Участники предыдущего "венского соглашения" сейчас рассматривают вариант сокращения добычи на 6-10 миллионов баррелей в сутки. Базовый сценарий в 8 миллионов предполагает распределение ограничений следующим образом: на Саудовскую Аравию - 3 миллиона баррелей в сутки, на другие страны ОПЕК и Россию - по 1,5 миллиона на США, Мексику и Канаду - 2 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на то, что даже этих сокращений будет недостаточно на фоне падения потребления как минимум в 15 миллионов баррелей в сутки, рынок может получить серьезный сигнал. А именно: с открытием "коротких" позиций стоит повременить.

Переполненные нефтехранилища и карантинные меры будут и дальше давить на цены. Однако США и Китай могут в ближайшие недели нарастить объемы покупок черного золота в стратегический резерв. А с появлением признаков завершения пандемии COVID-19 это сделает среднесрочные ставки на снижение цен бесперспективными.

На этой неделе обсуждение сделки ОПЕК+ станет одной из центральных тем всех новостных агентств. В отсутствие значимых макроэкономических событий и подталкиваемый продажами ЦБ иностранной валюты рубль может начать новые попытки скорректировать волну ослабления.

Минэнерго: Страны ОПЕК+ не могут в одиночку стабилизировать рынок

При благоприятном стечении обстоятельств курс евро может опуститься до 81,50 рубля, доллар - до 75 рублей.

Остальные события потеряют свою актуальность на фоне договоренностей России, Саудовской Аравии и США. Очевидно, что после обещаний "безлимитной" ликвидности от ФРС, рынки на время перестали воспринимать близко к сердцу мрачные новости с макроэкономического фронта, которые не оставляют сомнений в том, что глобальный ВВП сорвался в пике, причем с куда большим рвением, чем в 2009 году.

Главное для инвесторов сейчас - это уже динамика инфицированных и перспективы возврата к нормальным условиям функционирования экономики.

Экономика Финансы Валютный рынок Сокращение добычи нефти Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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