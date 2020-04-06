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06.04.2020 15:19
Рубрика: В мире

Сараево отмечает День города и 75-летие освобождения от фашистов

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Возложение цветов к Вечному огню членами Президиума БиГ Ж.Комшичем и Ш.Джаферовичем. Фото: пресс-служба Президиума БиГ Возложение цветов к Вечному огню членами Президиума БиГ Ж.Комшичем и Ш.Джаферовичем. Фото: пресс-служба Президиума БиГ
Возложение цветов к Вечному огню членами Президиума БиГ Ж.Комшичем и Ш.Джаферовичем. Фото: пресс-служба Президиума БиГ

Сараево, столица Боснии и Герцеговины (БиГ), именуемая не иначе как "европейский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, 6 апреля в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции празднует День города и 75-летие освобождения от фашистских захватчиков.

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Традиционно политические лидеры возложили цветы к Вечному огню - памятнику военным и гражданским лицам, погибшим здесь во время Второй мировой войны от рук немецких солдат и их хорватских сателлитов.

"Эту символическую для нашего города Сараево дату мы отмечаем в особых условиях, - заявил член Президиума БиГ Желько Комшич. - Это дата символизирует сопротивление и победу. Я уверен, что мы преодолеем и ситуацию, в которой мы сейчас находимся, победив в борьбе с невидимым врагом. Все, что происходило с нами, мы преодолевали вместе. Преодолеем совместно и будущие вызовы. Защищали мы наш город и государство многократно, и будем это делать впредь в случае необходимости. Это историческая дата имеет большое значение для нашего города. Мы не имеем права никогда забывать, несмотря на то, с чем нам приходится сталкиваться, должны всегда помнить о нашей приверженности борьбе с фашизмом, стремлению к миру и свободе".

Фото: пресс-служба РСГЦ
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Комшич, поздравляя всех граждан с Днем города Сараево, напомнил им о необходимости соблюдать рекомендуемые властями в рамках борьбы с COVID-19 меры, оставаться, по возможности, дома.

Между тем мэр боснийской столицы Абдулах Скака говорит о том, что "в Сараево Вы будете ощущать себя как дома независимо от того, откуда Вы родом". "В Сараево есть место, о котором Вам будут говорить, что оно уникальное, может быть единственное, где за всю историю человечества Восток и Запад "поцеловались", - отмечает он. - При этом они это сделали не как стороны света, а как культуры и цивилизации. Сараево, как сказали бы поэты, в результате этого поцелуя и родилось, и в этой единой любви и разнообразии выросло, превратившись в европейскую жемчужину - настоящий европейский Иерусалим".

центр Сараево. Фото: Александр Борисов

Напомним, что город Сараево был основан в 1461 году знаменитым османским военным и государственным деятелем Иса-бей Исаковичем на месте населенного пункта Врхбосны, получив соответствующее первоначальное название Босна-Сарай, что с тюркского можно перевести как "боснийский дворец". После присоединения Боснии к Австро-Венгрии в 1878 году название изменено на Сараево - буквально "дворцовое". Боснийская столица расположена в межгорной Сараевской котловине на берегах реки Миляцки, а высота над уровнем моря исторического центра в общине Стари Град достигает 541 метр.

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
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Следует также напомнить, что 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии обратилось с призывом дать отпор захватчикам и изгнать их со своих земель: "Народы Югославии: сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, македонцы и другие… Настал решающий час. Началась смертельная битва против главных врагов рабочего класса, битва, в которую фашистские преступники сами себя втянули после нападения на Советский Союз, надежду всех трудящихся мира. Драгоценная кровь героического советского народа проливается не только ради спасения социалистических стран, но и для окончательного социального и национального освобождения всего человечества. Таким образом, это и наша война, в которой мы должны жертвовать свои силы и даже жизни…"

27 июля 1941 года на территории современной Боснии и Герцеговины началась партизанская война против фашистских захватчиков и их пособников - усташей, устраивавших откровенный геноцид сербов, которая стала неотъемлемой частью Народно-освободительной войны Югославии.

В мире Европа Босния и Герцеговина 75-летие Победы Вторая мировая война

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