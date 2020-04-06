Слаженные действия в непростые времена

Минерально-химическая компания "ЕвроХим" Андрея Мельниченко предпринимает масштабные меры, направленные как на поддержание непрерывности производства и графика отгрузок продукции потребителям, так и на предотвращение распространения коронавируса среди сотрудников, членов их семей, работников подрядных организаций и жителей городов присутствия.

Все меры разработаны созданным в компании оперативным штабом с учетом рекомендаций уполномоченных органов и внедрены на всех производственных предприятиях. Сотрудникам розданы более 20 000 информационных памяток о мерах предотвращения заражения коронавирусом.

В рабочих помещениях всех предприятий каждые два часа осуществляется регулярная обработка дезинфицирующими средствами контактных поверхностей, дважды в день у всех присутствующих на работе измеряется температура. Организованы отдельные автобусные маршруты для доставки работников от мест проживания на работу и обратно. Корпоративный транспорт, который перевозит сотрудников на предприятия, обрабатывается дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

Сотрудники, не занятые в обеспечении деятельности производств непрерывного цикла, переведены на удаленную работу. Все, кто старше 65 лет, находятся в удаленном режиме работы или режиме самоизоляции. Модернизирована IТ-инфраструктура компании с учетом увеличения объемов удаленной работы.

На предприятии "Новомосковский Хлор" компании "ЕвроХим" увеличили производство гипохлорита натрия, известного всем как "хлорка". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует это дешевое и эффективное средство для дезинфекции помещений. Раствор гипохлорита натрия уничтожает вирус менее чем за 1 минуту, в то время как без обработки коронавирус остается жизнеспособным до 9 суток. В планах "ЕвроХима" - дальнейшее наращивание выпуска дезинфицирующей продукции и другие меры по защите от вирусной угрозы.