СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

В СМИ появилась информация о госпитализации Народной артистки Надежды Бабкиной.

По предварительным данным, у певицы взяли анализ на коронавирус, диагностировав пневмонию, сообщает KP.RU.

Супруг 70-летней артистки Евгений Гор полностью опроверг эту информацию

"Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры", - приводит его слова Пятый канал.

При этом сын певицы Даниил Заседателев подтвердил факт госпитализации матери, как и то, что она сдала тест на коронавирус. Правда, результатов его пока нет, передаёт слова Даниила "Московский комсомолец".

Бабкина, по предварительным данным, находящаяся в больнице с 1 апреля, выходила на связь два дня назад, опубликовав в Instagram фото, где поделилась радостью от возможности читать классиков в связи с освободившимся благодаря изоляции временем.

Ранее она опубликовала видео, призвав подписчиков сидеть дома.

При этом сообщается, что 19 марта, ещё до введения полного карантина, Бабкина широко отметила юбилей вечеринкой в ресторане.