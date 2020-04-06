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СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус

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    06.04.2020, 23:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В СМИ появилась информация о госпитализации Народной артистки Надежды Бабкиной.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

По предварительным данным, у певицы взяли анализ на коронавирус, диагностировав пневмонию, сообщает KP.RU.

Супруг 70-летней артистки Евгений Гор полностью опроверг эту информацию

"Это абсолютный фейк, она сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры", - приводит его слова Пятый канал.

При этом сын певицы Даниил Заседателев подтвердил факт госпитализации матери, как и то, что она сдала тест на коронавирус. Правда, результатов его пока нет, передаёт слова Даниила "Московский комсомолец".

Бабкина, по предварительным данным, находящаяся в больнице с 1 апреля, выходила на связь два дня назад, опубликовав в Instagram фото, где поделилась радостью от возможности читать классиков в связи с освободившимся благодаря изоляции временем.

Ранее она опубликовала видео, призвав подписчиков сидеть дома.

При этом сообщается, что 19 марта, ещё до введения полного карантина, Бабкина широко отметила юбилей вечеринкой в ресторане.

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