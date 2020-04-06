Сотрудники нью-йоркской больницы напали на съемочную группу ВГТРК

Два сотрудника больницы в Нью-Йорке напали на российскую съемочную группу. От рук агрессивно настроенных мужчин пострадал собкор ВГТРК в США Валентин Богданов и его коллега - оператор Иван Уткин.

Неприятный инцидент произошел, когда журналист беседовал с врачом медучреждения Ираклием Бузиашвили, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в американском мегаполисе.

"Закончить нам не дали", - пожаловался Богданов. Подбежали сотрудники госпиталя и потребовали прекратить съемку. Один из нападавших пытался сломать микрофон. "С таким беспределом я, честно говоря, в США еще не сталкивался", - добавил сотрудник ВГТРК, напомнив о первой поправке к американской конституции. Богданов подчеркнул, что разговаривал с Бузиашвили за территорией госпиталя - на улице. А находившаяся рядом полиция ничего не предприняла.