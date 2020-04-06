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06.04.2020 01:54
Рубрика: Спорт

"Спартак" арендовал самолет для решившего вернуться на родину футболиста

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" арендовал самолет для голландского полузащитника Гуса Тиля, который решил вернуться на родину.
Игрок "Спартака" Гус Тиль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Игрок "Спартака" Гус Тиль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Игрок "Спартака" Гус Тиль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В разгар пандемии коронавируса Тиль принял решение вернуться на родину. Из-за отмены авиарейсов за пределы России изначально планировалось, что Тиль доберется до Санкт-Петербурга, откуда отправится в Финляндию, после чего оттуда полетит в Нидерланды.

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Однако от этого варианта Тиль отказался, поскольку не был уверен в том, что ему удалось бы перейти границу.

Как сообщает NPO Radio 1, на помощь 22-летнему футболисту пришел клуб. "Спартак" принял решение арендовать для своего футболиста самолет, который доставил Тиля в Германию. Позже из этой страны голландец вылетел в Амстердам.

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