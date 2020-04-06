"Спартак" арендовал самолет для решившего вернуться на родину футболиста

Московский "Спартак" арендовал самолет для голландского полузащитника Гуса Тиля, который решил вернуться на родину.

В разгар пандемии коронавируса Тиль принял решение вернуться на родину. Из-за отмены авиарейсов за пределы России изначально планировалось, что Тиль доберется до Санкт-Петербурга, откуда отправится в Финляндию, после чего оттуда полетит в Нидерланды.

Однако от этого варианта Тиль отказался, поскольку не был уверен в том, что ему удалось бы перейти границу.

Как сообщает NPO Radio 1, на помощь 22-летнему футболисту пришел клуб. "Спартак" принял решение арендовать для своего футболиста самолет, который доставил Тиля в Германию. Позже из этой страны голландец вылетел в Амстердам.