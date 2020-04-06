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06.04.2020 18:13
Рубрика: Общество
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Топ популярных речевых ляпов, допускаемых во время пандемии

Текст: Елена Кухтенкова
О коронавирусе говорят много и повсюду, правда, с ошибками. Учитель русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, прославившаяся тем, что разбирает ошибки телезвезд, подготовила очередной выпуск о речевых ляпах в период пандемии. В своем видеоблоге "УчилкаvsTV" она объяснила, почему нельзя чесать кол на голове, и почему не всякая "афЁра" заслуживает внимания журналиста.

Русист предложила послушать, что сказал известный ведущий о тех, кто нарушает режим самоизоляции: "Завезли обратно в Россию большое количество наших туристов, которым хоть кол на голове чеши, когда им дают рекомендации…".

Фото: iStock
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Русист, с одной стороны, согласна с журналистом - нужно оставаться дома. Но кол на голове, по ее мнению, не следует чесать даже тем, кто нарушает все предписания. "Кол нужно не чесать, а тесать", - объясняет Гартман. - "Теши" - повелительное наклонение от глагола "тесать". "Тесать кол" - топором заострять палку, то есть делать из нее кол. Технология проста, и все мы ни раз делали что-то подобное в миниатюре, когда ножом точили карандаш. Только кол нужно тесать на пеньке. А если вместо пенька использовать голову тупого, упрямого человека, то ему будет все равно, до него так ничего и не дойдет".

У той же телезвезды учитель откопала еще одну распространенную сейчас ошибку: "Если не дай Бог по их вине люди окажутся зарАжены". "Не зарАжены, а зараженЫ, - исправляет русист и дает парадигму этого слова. - Во всех формах глагола "заразить" и в нашем кратком причастии в том числе, ударение нужно ставить за корнем. "ЗаразИл", "заражЁнный", "заражЁн", "зараженЫ".

Прошел проверку на заражённость речевыми ошибками и завсегдатай российских телешоу с Украины. Он рассказал, что станет с теми, у кого есть симптомы болезни: "У кого температура 40, тех будут в больницу ложить". "Ложить" не будут, - разводит руками русист. - Будут класть, я надеюсь".

Татьяна Гартман напоминает в своем выпуске, что в сложную ситуацию попали не только больные, но и те, у кого были серьезные планы. Например, женихи и невесты. И демонстрирует репортаж журналистки Первого канала по этому поводу: "Даже те, кто будут сегодня узакАнивать свои отношения, получили предписания", - говорит корреспондент в прямом эфире. "Они узакАниваются властью, - вторит ей политик, которого нашла Гартман, чтобы еще раз показать ошибку в ударении.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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"Предписания, скорее всего, касаются тех, кто собирается не узакАнивать, а узакОнивать свои отношения", - подчеркивает педагог. - В словах "закон", "узаконивать" "о" в корне никто не отменял".

Прошлась Гартман и по речевым ляпам телеведущих "Россия -1", которые решили разобраться, как дела обстоят на Украине: "После Зеленского на трибуну вышла Юлия Тимошенко в резиновых перчатках и назвала этот закон афЁрой века".

Русист подчеркнула: "Думаю, корреспондент федерального канала имел в виду слово "афЕра". Очень жаль, что не знает, как правильно произносить это слово. Кстати, афЕра имеет всего два однокоренных слова в русском языке и нигде "ё" и не пахнет: "афера-аферист-аферистка".

Общество Образование РГ-Видео

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