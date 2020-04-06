Указ губернатора Тульской области от 5 апреля 2020 года № 23 "О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:
1. Утвердить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Тульской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 (приложение).
2. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, Перечень которых утвержден пунктом 1 настоящего указа, обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, а также проведение дополнительных мер по недопущению распространения COVID-2019 в Тульской области, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области.
3. Установить, что:
организации, указанные в пункте 21 приложения к указу, вправе осуществлять свою деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, со дня представления в Управление Роспотребназдора по Тульской области уведомления о выполнении дополнительных мер, указанных в пункте 2 настоящего указа.
организации и индивидуальные предприниматели, Перечень которых утвержден пунктом 1 настоящего указа, вправе осуществлять свою деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, со дня, следующего за днем представления в Управление Роспотребназдора по Тульской области, уведомления о выполнении дополнительных мер, указанных в пункте 2 настоящего указа, но не ранее 8 апреля 2020 года.
4. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин
Приложение к указу Губернатора Тульской области от 5 апреля 2020 года № 23
Перечень организаций, расположенных на территории Тульской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
1. Системообразующие предприятия, перечень которых утверждается штабом по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, и организации, находящиеся с ними в технологической кооперации.
2. Организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.
3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных домов.
4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами.
5. Специализированные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения многоквартирных домов.
6. Организации системы нефтепродуктообеспечения, АЗС и АГЗС. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.
7. Организации, обеспечивающие безопасность дорожного движения.
8. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.
9. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие реставрационные работы.
10. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по благоустройству.
11. Организации, обеспечивающие расчёты за жилищнокоммунальные услуги и энергоресурсы.
12. Организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации.
13. Организации, осуществляющие производство строительных материалов.
14. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие страховые, консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере информационных технологий, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме.
15. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в части оказания экстренных услуг, перечень которых устанавливается руководителем таких учреждений.
16. Организации почтовой связи.
17. Нотариусы при осуществлении приема по предварительной записи в режиме дежурных нотариальных контор и адвокатские палаты (коллегии, кабинеты), адвокаты при осуществлении приема по предварительной записи в режиме дежурных адвокатов.
18. Центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения Тульской области путем дистанционного оказания услуг.
19. Организации, подведомственные органам исполнительной власти Тульской области и управлению делами аппарата правительства Тульской области, перечень которых устанавливается правительством Тульской области.
20. Ломбарды.
21. Образовательные организации всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности работают (могут осуществлять деятельность) в следующих режимах:
образовательные организации, реализующие программы дошкольного общего образования - в форме открытия дежурных групп, перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования - в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы - в форме дистанционного образования.
Министерству образования Тульской области утвердить порядок организации работы дежурных групп (классов).
22. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу продовольственных товаров, в том числе реализующих алкоголь и табачную продукцию.
23. Специализированные магазины сотовой связи.
24. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие непродовольственные товары бытового хозяйственного назначения, включая бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты.
25. Ветеринарные клиники и иные организации в сфере лечения, профилактики и диагностики болезней животных.
26. Организации и индивидуальные предприниматели,осуществляющие продажу строительных материалов.
27. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ.
28. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза.
29. Предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, установленных настоящим Перечнем.
30. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги.
31. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оказывающие услуги шиномонтажа, автомоек (включая формат самообслуживания), реализующие автозапчасти.
32. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие печатную продукцию, в том числе в киосках. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.
33. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды, услуги химчистки.
34. Предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выпечку и реализацию в режиме розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий, с одновременным прекращением деятельности в режиме оказания услуг общественного питания.
35. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные и логистические услуги.
36. Клининговые организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие уборку и дезинфекцию производственных и офисных помещений организаций.
37. Охранные организации, оказывающие охранные услуги.
38. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала.
39. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды.
40. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые на сезонных полевых работах, животноводческие хозяйства.
41. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных.
42. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники.
43. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования в сфере агропромышленного комплекса.
44. Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
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