Указ губернатора Тульской области от 5 апреля 2020 года № 23 "О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Утвердить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Тульской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 (приложение).

2. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, Перечень которых утвержден пунктом 1 настоящего указа, обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, а также проведение дополнительных мер по недопущению распространения COVID-2019 в Тульской области, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области.

3. Установить, что:

организации, указанные в пункте 21 приложения к указу, вправе осуществлять свою деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, со дня представления в Управление Роспотребназдора по Тульской области уведомления о выполнении дополнительных мер, указанных в пункте 2 настоящего указа.

организации и индивидуальные предприниматели, Перечень которых утвержден пунктом 1 настоящего указа, вправе осуществлять свою деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, со дня, следующего за днем представления в Управление Роспотребназдора по Тульской области, уведомления о выполнении дополнительных мер, указанных в пункте 2 настоящего указа, но не ранее 8 апреля 2020 года.

4. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин





Приложение к указу Губернатора Тульской области от 5 апреля 2020 года № 23

Перечень организаций, расположенных на территории Тульской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239

1. Системообразующие предприятия, перечень которых утверждается штабом по координации деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, и организации, находящиеся с ними в технологической кооперации.

2. Организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.

3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных домов.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами.

5. Специализированные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения многоквартирных домов.

6. Организации системы нефтепродуктообеспечения, АЗС и АГЗС. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.

7. Организации, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

8. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.

9. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие реставрационные работы.

10. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по благоустройству.

11. Организации, обеспечивающие расчёты за жилищнокоммунальные услуги и энергоресурсы.

12. Организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации.

13. Организации, осуществляющие производство строительных материалов.

14. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие страховые, консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере информационных технологий, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме.

15. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в части оказания экстренных услуг, перечень которых устанавливается руководителем таких учреждений.

16. Организации почтовой связи.

17. Нотариусы при осуществлении приема по предварительной записи в режиме дежурных нотариальных контор и адвокатские палаты (коллегии, кабинеты), адвокаты при осуществлении приема по предварительной записи в режиме дежурных адвокатов.

18. Центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения Тульской области путем дистанционного оказания услуг.

19. Организации, подведомственные органам исполнительной власти Тульской области и управлению делами аппарата правительства Тульской области, перечень которых устанавливается правительством Тульской области.

20. Ломбарды.

21. Образовательные организации всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности работают (могут осуществлять деятельность) в следующих режимах:

образовательные организации, реализующие программы дошкольного общего образования - в форме открытия дежурных групп, перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования - в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается министерством образования Тульской области;

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы - в форме дистанционного образования.

Министерству образования Тульской области утвердить порядок организации работы дежурных групп (классов).

22. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу продовольственных товаров, в том числе реализующих алкоголь и табачную продукцию.

23. Специализированные магазины сотовой связи.

24. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие непродовольственные товары бытового хозяйственного назначения, включая бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты.

25. Ветеринарные клиники и иные организации в сфере лечения, профилактики и диагностики болезней животных.

26. Организации и индивидуальные предприниматели,осуществляющие продажу строительных материалов.

27. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ.

28. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза.

29. Предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, установленных настоящим Перечнем.

30. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги.

31. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оказывающие услуги шиномонтажа, автомоек (включая формат самообслуживания), реализующие автозапчасти.

32. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие печатную продукцию, в том числе в киосках. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с организациями, указанными в настоящем пункте, в технологической кооперации.

33. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды, услуги химчистки.

34. Предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выпечку и реализацию в режиме розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий, с одновременным прекращением деятельности в режиме оказания услуг общественного питания.

35. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные и логистические услуги.

36. Клининговые организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие уборку и дезинфекцию производственных и офисных помещений организаций.

37. Охранные организации, оказывающие охранные услуги.

38. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала.

39. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды.

40. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые на сезонных полевых работах, животноводческие хозяйства.

41. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных.

42. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники.

43. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования в сфере агропромышленного комплекса.

44. Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.







