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06.04.2020 00:04
Рубрика: В мире

Ученые подтвердили возможность передачи коронавируса при разговоре

Текст: Константин Волков
Есть основания утверждать, что мелкие частицы, вылетающие изо рта носителя коронавируса при разговоре - один из важных путей распространения инфекции. Ранее, во время эпидемии SARS 2003 года, распространение вируса с помощью аэрозольных частиц уже было доказано.

Мелкие частицы выделяются не только при кашле и чихании, но и в ходе обычного разговора и даже при дыхании, отмечается в исследовании, опубликованном научным сайтом Taylor and Francis Group. Исследование было подготовлено коллективом ученых из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Испускаемые человеком частицы достаточно велики, чтобы нести с собой коронавирус, отмечают исследователи. А учитывая, что, согласно некоторым данным, существуют бессимптомные носители инфекции, данная проблема становится еще более значимой.

Особенно много частиц испускается при обычной речи. При этом отмечено, что чем громче человек говорит, тем больше аэрозольной взвеси исходит из его рта. При этом некоторые люди по непонятным пока причинам являются "аэрозольными суперраспространителями", испуская в воздух на порядок больше частиц, чем все остальные.

Десятиминутный разговор с бессимптомным "суперраспространителем" приведет к появлению в воздухе облака из приблизительно 6 тысяч аэрозольных частиц, и люди, находящиеся в непосредственной близости, могут его вдохнуть.

Предполагается, что аэрозольные частицы выделяются при разрыве пленки в альвеолах легких, и если слизь в верхних дыхательных путях содержит коронавирус или другую респираторную инфекцию, то она окажется в этом аэрозольном облаке. При этом минимальная инфекционная доза содержания вируса в облаке частиц пока что не установлена. Также неясно, сколь долго вирус будет жизнеспособен.

На какое именно расстояние могут долететь частицы, точно сказать сложно, очень многое зависит от силы выдоха человека, от направления потоков воздуха, ветра. Однако в любом случае, предупреждают исследователи, необходимо соблюдать дистанцию между собеседниками.

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