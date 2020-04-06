Ученые представили три сценария развития ситуации с COVID-19

Эффективность нового экспресс-теста на COVID-19, который показывает результат с точностью 96 процентов, достаточна для тестирования людей на продвинутой стадии эпидемии, когда распространенность инфекции достигает 50 процентов от популяции. При этом для правильной оценки ситуации нужно более широкое проведение тестирования, а также внедрение тестов на наличие антител к вирусу, чтобы оценить количество переболевших. Такую точку зрения высказали вчера на пресс-конференции ученые Сколтеха.

"До сих пор к организации тестирования в России оставалось много вопросов, - сказал вчера вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд. - Лишь в последнее время стали проходить регистрацию тесты инновационных частных компаний. До этого применялись только тесты, выпускаемые ГНЦ "Вектор". Но и мощности по их выпуску оказались недостаточны, и логистика тоже хромала".

По мнению профессора Сколтеха, завсектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгия Базыкина, эпидемия может развиваться по трем сценариям в зависимости от мер противодействия, предпринимаемых в той или иной стране.

"Вариант первый - самый жесткий, - отметил ученый. - Не принимать вообще никаких мер. Мы будем иметь крутой и резкий рост количества случаев заболевания, в течение нескольких недель достигнем пика, а затем эпидемия быстро пойдет на спад. Плюс - вся популяция будет иммунизирована, но ценой слишком большого количества жертв. Этот вариант неприемлем. Второй сценарий - введение жесткого карантина. Как это было сделано в Ухане. Это быстро перекрывает пути инфекции и дает надежду справиться с ней за несколько месяцев. Потери людей будут намного меньше. Но общественного иммунитета мы не создадим, будет опасность новых вспышек инфекции. Мы остаемся беззащитными вплоть до создания вакцины. Наконец, третий сценарий, по которому пока двигается Россия, промежуточный - умеренно эффективная модель. Социальная изоляция, но не такая жесткая. Многие переболеют, жертвы тоже будут. Но нарастание числа заболевших будет сглажено, растянуто по времени, и есть надежда, что система здравоохранения справится с нагрузкой".

Главная надежда сейчас возлагается на создание вакцины против COVID-19

Ученые считают, что новый коронавирус уже настолько широко распространился по планете, что он останется в популяции. Поэтому главная надежда сейчас возлагается на создание вакцины против COVID-19. Но на это надо еще минимум полтора года.