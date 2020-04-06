Ученые Сингапура подсчитали предсимптомные шансы заразиться коронавирусом

Предсимптомное распространение COVID-19 осложняет меры по его сдерживанию. При этом подхватить вирус, в одном из десяти случаев, как раз можно от внешне здорового человека. Данные исследования сингапурских ученых публикует сайт Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Заключения специалистов сделаны после изучения историй болезней 243 пациентов из которых 157 заразились коронавирусом на своей территории.

"Сдерживать инфекцию мешает именно такое, предсимптомное, распространение коронавируса. Этот же фактор указывает на важность сохранения социальной дистанции", - говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости.

Среди рекомендаций ученых - призыв к Минздраву США учитывать возможность инфицирования коронавирусом от внешне здоровых людей при прослеживании контактов с зараженными. По последним данным ВОЗ, в мире уже больше миллиона случаев заражения опасным вирусом.