Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поставил точку в деле Нурмагомедов против Фергюсона. Поединок между нашим чемпионом UFC в легком весе и американским бойцом, запланированный на 18 апреля, не состоится. Уже в пятый раз.

- Мы проведем турнир UFC 249, но без Хабиба, - написал Уайт в своем "Твиттере".

Это было не официальное заявление, а ответ одному из пользователей соцсети, который представился журналистом портала ESPN Ариэля Хельвани. Тот сообщил, что вылет Хабиба Нурмагомедова из Дагестана в США якобы согласовали на самом высоком уровне.

Не фейковый, а реальный репортер ESPN поделился действительно стоящей информацией о месте проведения поединка и о кандидатуре нового соперника. По словам Хельвани, им станет Джастин Гэтжи. Американец начал свою профессиональную карьеру в 2011 году, и на данный момент на его счету 21 победа в 23 боях и два поражения. В последних трех поединках он неизменно нокаутировал противников. В рейтинге легковесов UFC он занимает четвертое место. Так что его, а не ирландца Конора Макгрегора, который то ли в шутку, то ли всерьез рвался в октагон, можно назвать наиболее подходящей заменой Нурмагомедову.

- Согласно плану турнир должен возглавить бой Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Однако бойцы еще не подписали контракт, - написал Ариэль Хельвани. - Фергюсон получил предложение о бое с Гэтжи более недели назад. Тони сообщил, что рассмотрит его только после того, как UFC найдет место для турнира.

А место, если верить ESPN, будет весьма необычное. По сведениям источника, руководство промоушена планирует провести поединки в индейской резервации на Западном побережье США, где не нужно придерживаться правил Атлетической комиссии штата.

Кстати, не исключено, что в бою будет разыгран пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Провокационные призывы вообще лишить Хабиба титула уже выкрикивал Фергюсон. Но вряд ли в UFC будут руководствоваться его мнением. Просто дело в том, что у нашего чемпиона получается длительный простой. В последний раз Нурмагомедов дрался в сентябре в Абу-Даби, где победил Дастина Порье. А с учетом вынужденной отмены этой защиты, а также Рамадана (23 апреля - 23 мая) и последующего восстановительного периода в следующий раз Хабиб сможет выступить только летом.