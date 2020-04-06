Украина оставляет открытыми только 19 КПП на границе

Власти Украины приняли решение еще больше ограничить движение через государственную границу. C 7 апреля пересечь ее можно будет только на автотранспорте в 19 пунктах пропуска, передает УНИАН со ссылкой на пограничную службу.

По решению кабмина, в стране уже было остановлено движение железнодорожного и воздушного транспорта через границу, прекращено автобусное сообщение. Со вторника временно закрываются 115 КПП, еще в 28 прекращается пешеходное соединение. "С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается всего 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - отметили в погранслужбе. При этом движение пешеходов прекращается полностью.

Также отмечается, что введенные ограничения предусматривают ряд исключений - в отношении эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 1319 случаев заражения коронавирусом. В стране с 12 марта действует карантин.