Умер бывший тренер футбольных клубов "Реал" и "Барселона"

Известный сербский футбольный тренер Радомир Антич умер на 72-м году жизни.

Новость о смерти Антича сообщил официальный сайт мадридского "Атлетико", который Антич привел к титулу чемпиона Испании в сезоне 1995-1996 годов. Также в том сезоне мадридцы завоевали и звание обладателя Кубка Испании.

"Семья "Атлетико" скорбит из-за смерти одного из наших легендарных тренеров, Радомира Антича. Ты всегда останешься в наших сердцах", - говорится в сообщении мадридского клуба.

За свою карьеру тренера Антич помимо "Атлетико" возглавлял "Реал", "Барселону", "Сарагосу", "Овьедо", "Сельту". Кроме того, он работал с китайскими клубами "Шаньдун Лунэн" и "Хэбэй Чайна Форчун". Также он возглавлял национальную сборную Сербии.