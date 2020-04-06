Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

В него вошли пассажирские и грузовые авиа- и сухопутные перевозки, работа автовокзалов и автостанций, сфера культуры, искусства и организации досуга, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, включая санаторно-курортные организации, туристический и гостиничный бизнес, сферы общественного питания, дополнительного образования для детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, а также деятельность по организации конференций и выставок.

Как ранее обещал премьер-министр Михаил Мишустин, в перечень включена сфера бытовых услуг: ремонтные мастерские, в том числе компьютерные, предприятия химчистки, парикмахерские и салоны красоты.

Организации, действующие в этих сферах, могут не позднее 30 сентября обратиться в банки с требованием о приостановке своих обязательств по кредитному договору.