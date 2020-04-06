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06.04.2020 18:39
Рубрика: Власть

Извещение и наказание

Обвиняемых в административных правонарушениях будут приглашать на рассмотрение дел через портал госуслуг
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях поможет решить проблемы заочного наказания нарушителей: граждан начнут приглашать на разбирательство через портал госуслуг.
Теперь судебное извещение найдет гражданина везде, где бы он ни находился. Фото: Сергей Михеев/ РГ Теперь судебное извещение найдет гражданина везде, где бы он ни находился. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Теперь судебное извещение найдет гражданина везде, где бы он ни находился. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Сегодня дело часто рассматривается без человека, потому что ему никто не сообщил о месте и времени заседания. Он бы и рад был прийти, но официальная повестка не ушла дальше почты.

Многие из нас сегодня с легкостью меняют адреса, жизнь стала мобильной. Почта за нами не успевает. На практике были случаи, когда человек даже указывал в протоколе свой реальный адрес, но повестка все равно направлялась по месту прописки. Естественно, почтальоны вернулись ни с чем, так что гражданина наказали в заочном режиме: лишили водительских прав. Если ему и было что возразить, такого шанса ему не дали.

Фото: РИА Новости
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Подобные решения, где нарушена процедура уведомления, потом приходится отменять. Недавно Второй кассационный суд общей юрисдикции вернул права нескольким водителям, наказанным без их личного участия. Но намного лучше не восстанавливать права гражданина постфактум, а сразу все делать как положено.

Эксперты давно отмечают, что в современном мире надо переходить на современные формы передачи официальной информации. Сегодня более 60 миллионов человек имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и являются активными пользователями цифровых сервисов. Пришла пора подключить пользователей портала и к судебным процедурам.

Кроме того, электронные уведомления снизят нагрузку на казну, не придется оплачивать почтовые открытки, которые все равно не доходят до участников дела.

За год в стране рассматривается порядка 150 миллионов дел об административных правонарушениях, из них более 7 миллионов - судами

Сейчас разрабатывается проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях. Впервые отдельный закон детально пропишет процедуру рассмотрения подобных дел.

Министерство юстиции России опубликовало сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

"Законопроектом определен порядок использования электронных документов участниками производства по делу об административных правонарушениях, - говорится в отчете. - Также установлена возможность направления и доставки извещений и уведомлений участников производства по делам об административных правонарушениях с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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К слову, на портале госуслуг уже тестируется суперсервис "Правосудие онлайн", позволяющий обмениваться документами с судами и получать онлайн-доступ к материалам по делу. Как ожидается, такая возможность появится в 2022 году.

Председатель Совета судей России Виктор Момотов особо подчеркнул, что данный суперсервис обеспечит возможность направления документов в суд через портал госуслуг.

"Современные технологии позволяют сформировать суд ХХI века, соответствующий запросам гражданского общества, - сказал Виктор Момотов. - Постепенное внедрение в деятельность судов информационных технологий уже позволило поднять на более высокий уровень организацию их деятельности. Необходимо помнить, что дальнейшая цифровизация правосудия - это не вещь в себе и не дань моде, а реальный инструмент повышения эффективности судопроизводства, его прозрачности и доступности. Бумажный документооборот стремительно уходит в прошлое, а интернет охватывает все новые сферы общественных отношений".

В перспективе подобный сервис позволит обеспечить гражданину и удаленное участие в судебном процессе.

Власть Право Административное право Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст

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