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06.04.2020 15:07
Рубрика: В мире

В Австралии задержали спекулянта, купившего 5,4 тысячи рулонов бумаги

Текст: Андрей Васильев

В Австралии задержали спекулянта, скупившего все рулоны туалетной бумаги в магазине, где он раньше работал, и продававшего ее в интернете. Терпение полиции, которая взяла "предпринимателя" в разработку, лопнуло после того, как он пытался сбыть рулоны по завышенной цене местным супермаркетам. Бакалейщик, пожелавший остаться неизвестным, сообщил 9News, что спекулянт обратился к нему после того, как запасы бумаги в городских магазинах стали стремительно сокращаться.

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При обыске в гараже жителя Аделаиды было найдено 5,4 тысячи рулонов туалетной бумаги, которая неожиданно стала самым дефицитным и раскупаемым товаром во многих странах. Так, в Германии ее продажи возросли в среднем на 500 процентов.

Джон-Пол Дрейк из известной сети австралийской сети супермаркетов Drakes сказал, что туалетная бумага вот уже несколько недель остается хитом продаж номер один. Сегодня в Аделаиде не хватает таких продуктов, как макароны и рис, мука, сахар, мыло, средства для мытья рук и чистящие средства. "Магазины пусты. Очень печально видеть, что некоторые виды продуктов, такие как уксус и другие вещи, о которых вы даже не думаете, отсутствуют на прилавках", - сказал один из покупателей.

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